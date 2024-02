Potężne zainteresowanie słynnym turniejem. Co za informacje!

Kryterium Asów będzie jednym z turniejów przedligowych, na bazie których zawodnicy będą dokonywać korekt w sprzęcie i przygotowaniach do pierwszych meczów sezonu . Tym samym te zawody przez wielu z nich traktowane są poważnie. Mają też swoją uznaną renomę, przez długi czas otwierały oficjalnie żużlowy sezon w Polsce. Kryterium Asów jest dedykowane Mieczysławowi Połukardowi, legendzie żużla w Bydgoszczy. Był on pierwszym Polakiem w finale mistrzostw świata, zginął tragicznie potrącony przez jednego z adeptów podczas treningu punktowanego jesienią 1985 roku.

Turniej jest prestiżowy nie tylko dla samych żużlowców, ale także dla kibiców. Niegdyś gromadził on na trybunach wielkie rzesze wygłodniałych żużla fanów, lecz później niestety zmieniło się to na niekorzyść. Potem nawet przez kilka lat zawodów nie organizowano. Ideę przywrócił niedawno Jerzy Kanclerz i od tego czasu znów wiosną motocykle warczą przy Sportowej. Turniej co roku ma świetną obsadę i nie inaczej będzie w tym roku. Jak bardzo cieszy to kibiców, najlepiej świadczą dane dotyczące sprzedaży biletów. Wejściówki "idą" błyskawicznie.