Potężne problemy Zmarzlika na PGE Narodowym. Tak smutny i przybity nie był już dawno

Dariusz Ostafiński, Interia: Mam wrażenie, że piątkowe kwalifikacje, gdzie szybko pan odpadł i przez to nie miał szans na wybór lepszego pola startowego, zepsuły panu sobotni turniej na PGE Narodowym.

Bartosz Zmarzlik, obrońca tytułu mistrza świata: Nie, nie zepsuł mi dnia. To moja wina, że tak słabo mi poszło.

Pola startowe nie pomagały Zmarzlikowi na PGE Narodowym

- Fakt, że zawsze trafiałem w nieodpowiednim momencie na dane pole startowe. Zanim miałem na nim jeździć, było ono dobre, ale gdy na nim stawałem, to nagle się psuło. Mógłbym się tym tłumaczyć, ale nie chcę. Jest, jak jest.

Przy tym, co się dzieje każde wytłumaczenie wzięlibyśmy w ciemno.

- A co się dzieje?

Organizatorzy robią Zmarzlikowi krzywdę. Tak to komentuje

- Mówiłem to wczoraj, a dziś powtórzę. Nie chcę tego komentować. Zostawiam to tak, jak jest. Ja muszę robić swoje i skupiać się na tym, żeby osiągać dobre wyniki.

- Jak powiedziałem, skupiam się na sobie. Zresztą ten mój gorszy wynik wziął się z czegoś innego. Był kłopot. Bardzo długo szukaliśmy ustawień na takie warunki, jakie panują na PGE Narodowym. To są specyficzne warunki, bo to jest sztuczny tor, gdzie jeździmy raz do roku. Trudno się w takiej sytuacji dopasować.