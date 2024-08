Potężne problemy beniaminka. Mają kasę, a mogą spaść z hukiem

Polonia Bydgoszcz to jeden z głównych faworytów do awansu do PGE Ekstraligi, a zdaniem niektórych to ten największy. Rywalizacja w 2. Metalkas Ekstralidze zapowiada się na finiszu naprawdę ciekawie. W każdym razie zainteresowane kluby jazdą w elicie muszą myśleć o przyszłości i o potencjalnej budowie nowej drużyny. Sporo znaków zapytania jest w Bydgoszczy, gdzie szykuje się prawdziwe wietrzenie szatni.

