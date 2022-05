Przed chwilą poznaliśmy awizowane składy na niedzielne mecze najlepszej ligi świata. Jedna, ale za to bardzo ważna rotacja widoczna jest w zestawieniu Moje Bermudy Stali, która na dniach w hicie piątej kolejki zmierzy się z zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa. Gospodarze przystąpią do spotkania osłabieni brakiem jednego ze swoich liderów - Szymona Woźniaka. 28-latek odczuwa bowiem skutki upadku w ćwierćfinale indywidualnych mistrzostw Polski. Zastąpi go Wiktor Jasiński. Młody wychowanek gorzowian co prawda dobrze radzi sobie w U24 Ekstralidze, jednak jazda z największymi gwiazdami ligi to zupełnie inna para kaloszy.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów – zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa:

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Bartosz Smektała, 3. Frederik Jakobsen, 4. Jonas Jeppesen, 5. Kacper Woryna, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Wiktor Jasiński, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Patrick Hansen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Jakub Stojanowski, 15. Mateusz Bartkowiak

Początek meczu w niedzielę 8 maja o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Trenerzy ZOOLeszcz GKM-u i For Nature Solutions Apatora na całe szczęście będą mieć do dyspozycji swoich wszystkich najlepszych zawodników. O ile na przeszkodzie nie stanie deszcz, możemy być więc świadkami wybornego święta. Raz, że czekają nas pierwsze w tym sezonie Derby Pomorza i Kujaw. Dwa, że obie drużyny mają coś do udowodnienia. Miejscowi pragną wrócić na zwycięską ścieżkę, zaś przyjezdni pomimo wielu gwiazd w składzie wciąż nie mogą odnaleźć właściwego rytmu i zamiast rywalizować o zwycięstwo w rundzie zasadniczej, muszą obawiać się o awans do fazy play-off. Taki scenariusz jeszcze niedawno był wręcz nie do pomyślenia.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz GKM Grudziądz – For Nature Solutions Apator Toruń:

For Nature Solutions Apator Toruń: 1. Patryk Dudek, 2. Robert Lambert, 3. Paweł Przedpełski, 4. Zastępstwo zawodnika, 5. Jack Holder, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Karol Żupiński

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Krzysztof Kasprzak, 11. Frederik Jakobsen, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Nicki Pedersen, 14. Kacper Łobodziński, 15. Kacper Pludra

Początek meczu w niedzielę 8 maja o 19:15. Transmisja w Canal+ Sport 5.