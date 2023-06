2. Liga Żużlowa. Mecz na szycie na remis

W Opolu doszło do starcia bodaj dwóch najmocniejszych drużyn w lidze. Jeżeli ktoś ma zagrozić dream - teamowi z Rzeszowa, to z pewnością jest to drużyna Kolejarza. Dlatego też na ten prestiżowy mecz wiele osób ostrzyło sobie apetyty. Spotkanie było bardzo wyrównane i rozstrzygnęło się dopiero w ostatnim biegu. To w nim gospodarze wygrali 4:2 i rzutem na taśmę doprowadzili do remisu.