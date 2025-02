Potęga ze Wschodu przeprowadziła kluczowy transfer. Co za deklaracja

Kariera Majewskiego jest pełna zmian. Młody zawodnik ma na swoim koncie więcej klubów niż odjechanych sezonów. Jest wychowankiem Apatora Toruń, ale licencję zdał w barwach Kolejarza Rawicz. Rok temu, po bardzo długiej sadze transferowej, przeniósł się do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, gdzie jednak nie zagrzał miejsca na dłużej. W trakcie rozgrywek udał się na wypożyczenie do Texom Stali Rzeszów, która w umowie zagwarantowała sobie wykup młodzieżowca po sezonie 2024. Gdyby nie ten zapis, Majewskiego w Rzeszowie mogłoby nie być.

Żużel. Texom Stal Rzeszów przeprowadziła kluczowy transfer

Majewski w wywiadzie dla oficjalnej strony Stali odważnie wypowiada się na temat przyszłości. - Chciałbym zostać najlepszym juniorem Metalkas 2. Ekstraligi, no i przede wszystkim chciałbym pomóc naszej drużynie awansować do PGE Ekstraligi - deklaruje młody żużlowiec, w którym rzeszowianie wiążą ogromne nadzieje.

W boksie juniora dojdzie do rewolucji sprzętowej. To ma doprowadzić do jeszcze lepszych wyników. - Zmieniłem ogólnie wszystko. Mam zakupione cztery nowe ramy i zamówiłem trzy nowe silniki. To będzie pierwszy sezon jazdy na nowych motocyklach. Zostawiłem też parę silników z poprzedniego sezonu, które mi pasowały. Ogólnie mocno zainwestowałem w sprzęt - przyznaje.