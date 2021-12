Pot leje się strumieniami, ekstraligowy trener wprowadził reżim

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz o kilku tygodniu nie próżnuje. Wydawało się, że seria ciekawych transferów wykonanych przez klub będzie wystarczającym zaskoczeniem. Sprowadzenie Daniela Kaczmarka oraz Sama Mastersa nie należało do łatwych zadań. Pojawił się też trener Piotr Świderski, który zebrał doświadczenie w PGE Ekstralidze. To jasny sygnał od Sławomira Knopa - w przyszłym roku jego zespół powalczy o duże cele. Zebranie nazwisk to jednak dopiero początek drogi.

Kolejarz Rawicz ostro wziął się do pracy

Skompletowana drużyna już nie ma lekko. Od grudnia zawodnicy rozpoczęli wspólne przygotowania do sezonu. Pierwszy trening dał im solidnie w kość. - Było trochę przerwy od ostatniego meczu w sezonie. Zawodnicy pozwolili sobie nieco więcej zjeść i trochę odpuścić treningi. Pierwszy trening po powrocie był zatem trudny dla płuc. Teraz ma być ciężko, żeby później było łatwo - stwierdził w materiale klubowym Świderski.

Ostatnie, na co mogą liczyć żużlowcy, to odpoczynek. Pot leje się strumieniami, a sportowcy nie są oszczędzani przez szkoleniowca i trenerkę przygotowania fizycznego. W ruch idzie wszystko - skakanki, płotki, piłki lekarskie. Zawodnicy przechodzą bardzo wyczerpujący trening przekrojowy, prowadzony w celu poprawy kondycji. Cel jest jeden - zbudowanie odpowiedniej formy fizycznej, która ma później przełożyć się na świetną postawę na torze.

- Staram się obserwować i czuć, jak to wygląda. Mamy trenerkę, która nas pilnuję. Sam też przekazuję pewne uwagi. Dzięki temu dobrze wygląda ta współpraca - dodał Świderski.

Prawdziwe męczarnie dopiero przed rawiczanami

Żużlowcy i tak mogą się cieszyć, bo w grudniu będą oni ćwiczyć zaledwie raz w tygodniu. Taki tryb pracy zostanie utrzymany do momentu wyjazdu na tor. Trener zapowiedział jednak, że na samych ćwiczeniach w hali się nie skończy. W styczniu drużyna wyjedzie w góry na tygodniowy obóz przygotowawczy. Klimat górski sprzyja trenowaniu. Sportowcy mogą spodziewać się, że to właśnie podczas wyjazdu dostaną prawdziwy wycisk, po którym z chęcią wrócą do hali w Rawiczu.