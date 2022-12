Poszli na wojnę z senatorem. Tak im odpowiada

Cały weekend rządowe media żyły moimi prywatnymi sprawami w sporze z byłą żoną. Co napisały, to napisały, ale przekaz był wyjątkowo jednostronny. Nie ma się co zresztą temu dziwić, bo stoję od zawsze po przeciwnej stronie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Bałem się nawet, że przebiję wizytę samego prezesa Kaczyńskiego w Zielonej Górze i wczorajszy mecz Polaków. Jeżeli to wszystko zakończy się sprawą w sądzie, to na pewno odniosę się do tego, dlaczego w emocjach napisałem tak, a nie inaczej.