Poszedł po bułki do sklepu. Tego się nie spodziewał [FELIETON]

Beczka prochu po grudziądzku

Znam to z autopsji, żużlowcy nienawidzą siedzieć na beczce prochu i drżeć o swoją przyszłość. Tu nie można przeciągać strony w nieskończoność. Oni chcą mieć czarno na białym, jaki czeka ich los. Powołując się na doświadczenie, wydaje mi się, że skreślenie nastąpi najpóźniej w marcu, tak żeby wilk był syty i owca cała. Pójdzie przekaz, my ciebie już nie potrzebujemy, ale będziesz miał na tyle czasu na dogadanie się z nowym klubem, że spokojnie zdążysz pojechać na inaugurację sezonu.

Muszą walczyć o Falubaz

Ciekawie w Zielonej Górze. Klub żużlowy utracił prawo do posługiwania się nazwą Falubaz. Wybieram bułki w sklepie, a przerażeni kibice podchodzą i pytają mnie, co to teraz będzie. Trudno sobie wyobrazić zielonogórski żużel bez Falubazu, ale taki jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie ma przebacz, trzeba go respektować.