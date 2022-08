Posypali się jak domek z kart. Historia znów się powtarza

Żeby uświadomić sobie fakt, że Moje Bermudy Stal potrzebuje cudu to tego, by pokonać Motor wystarczy tylko spojrzeć na obecną tabelę PGE Ekstraligi. Od początku roku na lublinian najzwyczajniej w świecie nie ma mocnych. Drużyna prowadzona przez Macieja Kuciapę i Jacka Ziółkowskiego pierwszą i zarazem jedyną większą wpadkę zaliczyła dopiero kilka tygodni temu, kiedy to pokonał ją równie rozpędzony ostatnio zielona-energia.com Włókniarz. Porażka w Częstochowie nie jest jednak powodem do wstydu. Teraz liderzy najlepszej ligi świata zresztą szybko mogą się przełamać. Walczący z urazami gorzowski team niestety jedzie na teren rywala mocno przetrzebiony kontuzjami. Fani myślami są już więc przy fazie play-off i trzymają kciuki za jak najszybsze dojście do siebie Martina Vaculika, Andersa Thomsena oraz Oskara Palucha.