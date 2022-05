Postraszyli faworyta. Teraz w końcu zdobędą punkty?

Intensywną, żużlową niedzielę na torach pierwszo i drugo ligowych rozpoczniemy wspomnianym na wstępie spotkaniem w Landshut. Trans MF Devils może i są gospodarzami i zaczęli sezon w nienajgorszym stylu, ale przyjezdni z Gdańska powoli budzą się z zimowego snu i już niewiele brakowało, a urwaliby punkty głównemu faworytowi do awansu z Zielonej Góry. Bolączka Niemców? Poza nierówną postawą niektórych zawodników brak Martina Smolinskiego, czyli kogoś więcej niż tylko kapitana.

Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils – Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 1. Wiktor Trofimow, 2. Rasmus Jensen, 3. Timo Lahti, 4. Adrian Gała, 5. Jakub Jamróg, 6. Kamil Marciniec, 7. Marcel Krzykowski

Trans MF Landshut Devils: 9. Kai Huckenbeck, 10. Michael Haertel, 11. Erik Riss, 12. Mads Hansen, 13. Dimitri Berge, 14. Erik Bachhuber, 15. Norick Bloedorn

Początek meczu w niedzielę 8 maja o godzinie 14:00.

Po Bawarii czas na Rybnik. ROW marzy o jak najszybszym przełamaniu się po zupełnie nieudanym starciu z Cellfast Wilkami. Prawdopodobnie czeka ich ułatwione zadanie, ponieważ z kontuzją obojczyka po kraksie w ćwierćfinale indywidualnych mistrzostw Polski zmaga się lider ich niedzielnych rywali - Oskar Fajfer.



Awizowane składy na mecz ROW Rybnik – Aforti Start Gniezno:

Aforti Start Gniezno: 1. Antonio Lindbaeck, 2. Zbigniew Suchecki, 3. Ernest Koza, 4. Szymon Szlauderbach, 5. Michael Jepsen Jensen, 6. Marcel Studziński, 7. Mikołaj Czapla

ROW Rybnik: 9. Krystian Pieszczek, 10. Nicolai Klindt, 11. Grzegorz Zengota, 12. Patryk Wojdyło, 13. Andreas Lyager, 14. Kacper Tkocz, 15. Paweł Trześniewski

Początek meczu w niedzielę 8 maja o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport Online.

Piątą kolejkę na zapleczu PGE Ekstraligi zakończymy w Łodzi. Tam zresztą podobnie jak w Rybniku. Miejscowy H. Skrzydlewska Orzeł parę dni temu dostał bowiem solidny łomot od krośnian, więc teraz zrobi wszystko, by kibice jak najszybciej zapomnieli o tym wstydliwym wyniku. Podopiecznych duetu Widera-Świderski czeka jednak piekielnie trudne zadanie. Jak na razie w tym roku Stelmet Falubaz stracił tylko punkty na inaugurację rozgrywek.

Awizowane składy na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Stelmet Falubaz Zielona Góra:

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Rohan Tungate, 2. Piotr Protasiewicz, 3. Krzysztof Buczkowski, 4. Jan Kvech, 5. Max Fricke, 6. Dawid Rempała, 7. Fabian Ragus

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 9. Marcin Nowak, 10. Norbert Kościuch, 11. Niels Kristian Iversen, 12. Luke Becker, 13. Brady Kurtz, 14. ?, Mateusz Dul

Początek meczu w niedzielę 8 maja o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

W drugiej lidze znów Derby Wielkopolski, tym razem pomiędzy Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz a SpecHouse PSŻ-em Poznań. Goście po słabym początku ewidentnie znajdują się na fali wznoszącej i na papierze to oni są głównymi kandydatami do zgarnięcia dwóch punktów. Papier, a rzeczywistość to jednak dwie zupełnie różne rzeczy, o czym sport, a zwłaszcza żużel niejednokrotnie nas przekonał.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – SpecHouse PSŻ Poznań:

SpecHouse PSŻ Poznań: 1. Kacper Gomólski, 2. Robert Chmiel, 3. Rune Holta, 4. Zastępstwo zawodnika, 5. Jonas Seifert-Salk, 6. Francis Gusts

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 9. Sam Masters, 10. Ryan Douglas, 11. Daniel Kaczmarek, 12. Damian Baliński, 13. Damian Dróżdż, 14. ?, 15. Steven Goret

Początek meczu w niedzielę 8 maja o godzinie 17:00.

Z myślą o jak najmniejszej porażce do Opola zawita z kolei Optibet Lokomotiv Daugavpils. Gospodarze u siebie mogą być zwyczajnie nie do ruszenia. Łotysze dodatkowo zaliczyli już wyjazdowy falstart, kiedy z Piły zamiast pewnego zwycięstwa, dopisali sobie do tabeli zaledwie jedno "oczko".

OK Bedmet Kolejarz Opole – Optibet Lokomotiv Daugavpils:

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 1. Jewgienij Kostygow, 2. Adam Ellis, 3. Rene Bach, 4. Daniił Kołodinski, 5. Nick Morris, 6. Ricards Ansviesulis

OK Bedmet Kolejarz Opole: 9. Adrian Cyfer, 10. Jakub Poczta, 11. Oskar Polis, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Jacob Thorssell, 14. Bartłomiej Kowalski, 15. Petr Chlupac

Początek meczu w niedzielę 8 maja o godzinie 15:00.