Postawili sprawę jasno. Diament może liczyć na powrót

Marcus Birkemose odbywa karę 2-letniego zawieszenia za doping. Obecnie czynione są starania, aby jak najszybciej skrócić ten okres. W tym roku prawdopodobnie nie uda mu się wrócić na tor. Najwcześniej będzie to możliwe w sezonie 2025, do którego mógłby swobodnie podejść. Pojawił się również temat powrotu do Stali Gorzów. Prezes polskiego klubu uciął zbędne spekulacje. - Na pewno nie damy mu od razu szansy do ścigania, choćby w rozgrywkach U24 Ekstraligi - oznajmił Waldemar Sadowski.