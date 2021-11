Postawili na walkę o skład. Któryś się na tym przejedzie?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Falubaz kontra Polonia. Kto wygra ligę? WIDEO INTERIA.TV

Orzeł Łódź stworzył konkurencję na pozycji

Poniedziałek należał do Orła, który ogłosił aż trzech nowych zawodników. Do drużyny dołączył Niels-Kristian Iversen. Duńczyk przeniósł się do Łodzi z Unii Tarnów, w której spędził sezon 2021. Doświadczony żużlowiec nie zaliczy roku do udanego, gdyż opuścił kilka meczów z powodu kontuzji. 39-latek w nowym miejscu spróbuje wrócić do wysokiej formy.

Zadanie może być trudne. Kolejnym nabytkiem został Timo Lahti, który po raz trzeci zasilił Orła. Wcześniej występował on w klubie w sezonie 2011 oraz 2016. Fin dał się poznać jako zawodnik mogący stanowić o sile pierwszoligowej drużyny. Zakontraktowanie Lahtiego sprawia, że w drużynie jest trzech zagranicznych zawodników. Wcześniej umowę przedłużył bowiem Brady Kurtz. W trakcie sezonu Adam Skórnicki zdecyduje, kto pojawi się w meczowym składzie.



Ponadto do zespołu ze stolicy województwa łódzkiego dołączył Ben Ernst. 18-latek to jeden z większych niemieckich talentów. W Orle raczej będzie trudno przebić mu się do składu, bo o pozycję U-24 powalczy z Luke Beckerem, Michałem Gruchalskim i Tomem Brennanem.



Eltrox Włókniarz Częstochowa wprowadza zamieszanie w swoich szeregach

Wydawało się, że Włókniarz osiągnął transferowe cele, utrzymując skład z minionego sezonu. Klub jednak skorzystał z okazji i podpisał kontrakt warszawski z Rune Holtą. Choć umowa nie jest pełna, to Polak ma szanse na miejsce w składzie. Dużo zależy tu od formy Jonasa Jeppesena. Jeśli Duńczyk znów przestanie spełniać oczekiwania, to trener Lech Kędziora może zdecydować się na rotacje. Częstochowianie zabezpieczyli się też na wypadek kontuzji jednego z zawodników.



Polonia Piła wróciła na żużlową mapę Polski

W poniedziałek powrót do ligowych rozgrywek ogłosiła Polonia Piła. Po dwóch latach niebytu klub ponownie pojawi się w rozgrywkach 2. Ligi Żużlowej. Nowi szefowie od razu podali także skład na sezon 2022. Nowymi zawodnikami pilskiej drużyny zostali: Artur Mroczka, Tomasz Orwat, Lars Skupień, Marcin Jędrzejewski, Max Dilger, Toma H. Jonasson, Lukas Fienhage oraz Broc Nicol.

Zdjęcie Paweł Baran i Niels Kristian Iversen /Newspix