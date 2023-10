Postawili na swoim. Już nikt nie powie złego słowa

Przed działaczami z Gorzowa nerwowa przerwa międzysezonowa. W klubowych gabinetach zdecydowanie nie mogą oni narzekać na brak wrażeń. Ostatnio głośno zrobiło się o przeniesieniu rundy Grand Prix do Gdańska. Polsat Plus Arenę wybudowaną na Euro 2012 gościły już zresztą osoby zajmujące się układaniem sztucznej nawierzchni i podobno toczą się obecnie negocjacje dotyczące funduszy, jakie trzeba będzie przeznaczyć na organizację imprezy. Oczywiście jeszcze wszystko może wysypać się na ostatniej prostej, dlatego póki nie pojawi się oficjalny komunikat, nie ma co nastawiać się na nowe miasto w kalendarzu cyklu.