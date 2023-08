Postawili na swoim. Druga taka sytuacja w tym sezonie

Za nami naprawdę znakomite ćwierćfinały w PGE Ekstralidze. W rewanżowych meczach trzy drużyny o jedno miejsce premiowane awansem walczyły właściwie do ostatniego biegu. Ostatecznie z największym uśmiechem na ustach do domu wrócili żużlowcy For Nature Solutions Apatora, którzy o dwa małe punkty wyprzedzili ebut.pl Stal Gorzów i niebawem z Betard Spartą Wrocław powalczą o awans do wielkiego finału rozgrywek. W drugiej parze spotkają się natomiast Tauron Włókniarz Częstochowa oraz Platinum Motor Lublin. Co warto zaznaczyć, pod Jasną Górą taśma pójdzie w górę nie w niedzielę, a w sobotę, ponieważ akurat tego dnia nie zaplanowano rundy Grand Prix ani innych imprez międzynarodowych.