Postawili na nim krzyżyk? Już może szukać nowego klubu

Jakub Czosnyka Żużel

Jonas Jeppesen w niedzielnym meczu w Częstochowie na torze pojawił się tylko raz. Później zmieniany był przez juniorów. To dla niego swoiste wotum nieufności. Wygląda to tak, jakby we Włókniarzu postawili na nim krzyżyk. Sam zainteresowany kręci nosem i narzeka na swoją sytuację, o czym mówił w telewizyjnym wywiadzie.

Zdjęcie Jonas Jeppesen / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix