Postawili Lewandowskiego na nogi. Groził mu transfer do innego klubu

Żużlowy 19-latek z Polski kiedyś był okrzyknięty wielkim talentem. Choć debiut w najlepszej lidze świata wypadł pozytywnie, to poprzednie dwa lata były koszmarne. W środowisku krążyły plotki, że nie podchodzi profesjonalnie do uprawiania tego sportu. Przed rokiem sondowano nawet jego odejście do innego klubu. Teraz został jednym z bohaterów, dzięki czemu KS Apator zdobył brązowy medal. Jest nadzieja, że Lewandowski w końcu wrócił na odpowiednie tory. Klub z Torunia chce bowiem rzucić w przyszłym roku wyzwanie Motorowi Lublin w walce o tytuł mistrza Polski.