Postawili go pod ścianą. To ostatni dzwonek?

Polonia wyciągnęła Lyagera przed sezonem 2020 . Wtedy to jeszcze nie był znany w środowisku zawodnik, choć miał już 23 lata. To właśnie w Bydgoszczy znacznie podwyższył swoją renomę, głównie dzięki świetnym występom u siebie. Jego szarże po zewnętrznej czasem kojarzyły się z czasami Tomasza Golloba. Lyager na przykład podczas derbów z Apatorem odbijał się tylnym kołem od bandy i wyprzedał rywali. Robił show, a tego chcieli kibice.

Od tamtej chwili jednak Andreas niejako osiadł na poziomie średnio-wyższym, jeśli można tak powiedzieć. Wielu liczyło na jego szybkie dołączenie do światowej czołówki. Może nie od razu do walki o medale indywidualnych mistrzostw świata, ale przynajmniej o pewną przynależność do grupy najlepszych na świecie. Nic takiego się nie stało, a Lyager popadł w ligowy marazm. I choć wciąż jest skuteczny, to stać go zdecydowanie na więcej. I w Polonii o tym wiedzą.