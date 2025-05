Postawił polską gwiazdę na nogi. Nieoczekiwany zwrot akcji

Do tej pory Piotr Pawlicki rotował nie tylko sprzętem, ale również pracownikami . W pewnym momencie sytuacja była na tyle dramatyczna, że w teamie pojawił się nawet 61-letni ojciec. Wydarzyło się to po rozstaniu z Łukaszem Jankowskim.

Nowa postać w teamie Pawlickiego

Pawlicki współpracował z nim przez ostatnie dwa lata. Do tego sezonu przystąpił jednak w okrojonym składzie. Wyniki i liczne upadki, których było więcej niż zwycięstw, szybko to potwierdziły . - Nie miał idealnego wejścia w sezon, ale w porę się połapał i wszedł na wysoki poziom - zauważa Jacek Frątczak.

Taka zmiana destabilizuje. Czasem są one potrzebne, bo nowa osoba zwraca uwagę na inne detale. To jest facet z najwyższej półki, który wie o co chodzi. Krzysztof jest tak długo w żużlu, że to doświadczenie buduje też zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Tam jest dużo spokoju

"Na cokolwiek nie wsiądzie, będzie skuteczny"

- Mam wrażenie, że Piotr wszedł na taki poziom, z którego nie zejdzie w najbliższych tygodniach . On nigdy nie zgubił potencjału. To jest chłopak, który zawsze potrafił jechać. Brakowało mu głównie stabilizacji w kwestiach sprzętowych i skupienia na konkretnych rozwiązaniach. Teraz stał się dużo bardziej cierpliwy. Przestał szukać dziury w całym. Złapał konkretne rozwiązania i się ich trzyma - tłumaczy.

- Lepsze jest wrogiem dobrego. Nie próbuje na siłę, tylko jest konsekwentny. Sprzęt buduje i rujnuje. Chodzi tutaj o komfort jazdy na motocyklu oraz pewność siebie. Polega to na tym, że zawodnik łapiąc formę jest w stanie wykrzesać jeszcze więcej ze sprzętu, który wcześniej nie był nadprzeciętny. Działa to jak sprzężenie zwrotne. Piotr jest w formie i na cokolwiek nie wsiądzie, będzie skuteczny - dodaje.

Pawlicki wróci do Grand Prix?

Gdyby miało to miejsce nieco wcześniej, to Pawlicki mógł mieć szansę na nominację do dzikiej karty na Grand Prix w Warszawie. Na razie może liczyć jedynie na powołanie do reprezentacji, jeśli chodzi o mecze towarzyskie. Przed zawodnikiem z Częstochowy także cykl indywidualnych mistrzostw Europy. Tam stawka jest bardzo wysoka, ponieważ mistrz Europy automatycznie awansuje do Grand Prix.