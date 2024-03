Poseł wjechał na stadion bez zaproszenia. Widok go zaskoczył [FELIETON]

Pozwoliłem sobie dzisiaj bez zaproszenia wjechać na parking stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Nie jestem zapraszany od kilku lat na żadne mecze i wydarzenia klubowe. Co nie oznacza, że jako mieszkaniec Zielonej Góry, kiedy wszystkie bramy są otwarte, nie mam prawa wejść na obiekt miejski, czyli tak naprawdę wszystkich mieszkańców.

Chciałem zobaczyć postęp prac związanych z przebudową obiektu. Sezon tuż, tuż, a na stadionie dużo ciężkiego sprzętu. Po rozmowach z wykonawcą chcę uspokoić kibiców, że prace zbliżają się ku końcowi i zostaną zrealizowane zgodnie z planem . Po tylu latach parking i część trybun dostanie nowe życie. I dobrze, bo po wejściu do Ekstraligi byłby już wstyd i pewnie kłopot z licencją. A tak poniekąd przepisy wymusiły tak dawno wyczekiwaną przebudowę obiektu.

To już pewne. Unia Tarnów nie otrzyma milionów z Grupy Azoty

Zarzuca się klubowi, że próbuje sobie coś załatwić zamiast wziąć się do pracy. Być może tak to wygląda z boku, ale w sporcie i w życiu ciężko sobie coś załatwić, szczególnie teraz. A że każdy chwyta się różnych sposobów to takie prawo. Nikt nie broni takich rozmów, gdy o nie poproszą inne kluby. Trochę zdecydowania i determinacji.