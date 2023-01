Poseł PiS komentuje wsparcie spółek skarbu państwa

Obecność spółek Skarbu Państwa w żużlu nie jest niczym nowym. Choćby Grupa Azoty od wielu, wielu lat wspiera tarnowską Unię, a PGE - a wcześniej Enea - jest w nazwie najwyższej klasy rozgrywkowej. Temat zaczął jednak budzić bardzo duże kontrowersje wraz z rozwojem Motoru Lublin. Klub ze wschodu jest wspierany m.in. przez Bogdankę, czy Grupę Azoty Puławy. To nie podoba się kibicom z pozostałych części kraju, którzy uważają, że skoro wspomniane firmy są publiczne, to nie powinny wspierać tylko jednego klubu.

O to, czy spółki Skarbu Państwa powinny wspierać poszczególne kluby zamiast całej dyscypliny, został zapytany Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. - "Każdy orze, jak może" - mówi stare polskie przysłowie - odpowiedział polityk na łamach Tygodnika Żużlowego. - Poszczególne kluby starają się o sponsorów, także tych państwowych, przy czym czasem są to spółki Skarbu Państwa działające w danym regionie, a czasem ogólnopolskie. Wrocław na przykład ma od 2016 roku Totalizatora Sportowego. Możemy też wymieniać inne kluby. Władze każdego klubu polują na sponsorów jak mogą. Nie ma co zazdrościć innym, lepiej skupić się na sobie - wypowiedział się w temacie polityk koalicji rządzącej.