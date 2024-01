Poseł KO zapowiada wsparcie dla klubu. Będzie kasa na nowy stadion?

Poseł KO zapowiada pomoc Unii Tarnów

Ostatnie informacje płynące z Tarnowa są jednak optymistyczne. Nowe władze zbudowały mocną drużynę - przez niektórych określaną mianem dream teamu na miarę Krajowej Ligi Żużlowej. Mówi się także o porozumieniu z głównym partnerem Grupą Azoty. Zdaniem ekspertów Unia to główny faworyt do awansu.

- To są ruchy, które dają nam realne szanse na awans do ligi wyżej. Będę się starał wspierać klub podobnie jak to robiłem w ostatnich latach. Chciałbym, aby jak najszybciej udało się wrócić do sukcesów, z jakimi kojarzony jest ten klub - ocenił Robert Wardzała, poseł Koalicji Obywatelskiej.