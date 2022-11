Posądzili ich o psucie rynku. Mówią, że pieniądze nie rosną na drzewie

- W dyrygowaniu jesteśmy najlepsi, ale żeby skupić się na swoim poletku, to już średnio. Gwarantuję, że u nas w klubie wszystko odbywa się na zdrowych zasadach. Nikt nikomu nie oferował wirtualnych pieniędzy. Mało tego, kwoty, które proponowaliśmy wcale nie były najwyższe w lidze, w stosunku do tego, co się słyszy - mówi Interii menedżer Texom Stali Rzeszów Paweł Piskorz.