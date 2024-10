Poruszenie w legendarnym klubie, gwiazdy wylądują u prezesa. Będą renegocjacje kontraktów

Żużel. Będzie zamieszanie w Lesznie. Zawodnicy stawią się u prezesa

Jeśli faktycznie dojdzie do sytuacji, w której to leszczynianie wystartują w PGE Ekstralidze, zawodnicy stawią się w gabinecie prezesa celem renegocjacji kontraktów. Nie jest tajemnicą, że liderzy zgodzili się na obniżki kontraktów, ale po powrocie do PGE Ekstraligi będą chcieli zarabiać więcej.