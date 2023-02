Czugunow to człowiek dość nietuzinkowy i tego chyba wszyscy mamy świadomość. Wielokrotnie wyróżniał się wypowiedziami, strojem czy ogólnie zachowaniem w trakcie zawodów lub po ich zakończeniu. Należy też otwarcie i obiektywnie przyznać, że jest odważny. Wprost mówił o swoich uczuciach dotyczących wojny w Ukrainie, mimo że za takie słowa w Rosji mógł mieć poważne problemy. Powiedział jednak to, co myślał i chwała mu za to, bo takich ludzi na świecie jest coraz mniej, w związku z wszędobylską poprawnością.