Porażka znanego klubu była im na rękę. Ten transfer nie wypali

Żużel. Transferu nie będzie, Kacper Łobodziński zostaje w GKM-ie Grudziądz

Łobodziński trafił do Grudziądza przed egzaminem na licencję, dlatego jest uznawany za wychowanka GKM-u . Był moment, kiedy młodzi chłopcy z regionu przechodzili do grudziądzkiego klubu, aby trenować pod okiem trenera Roberta Kościechy. Efekty pracy szkoleniowca były widoczne, choć na samym początku punktów w lidze nie zapewniały. Dopiero w ostatnich latach GKM ma bardzo silną formację juniorską, jedną z wyróżniających się w najlepszej lidze świata . Liderem tej formacji jest właśnie Łobodziński, przed którym ważny sezon, ostatni w gronie juniorów. Zmiana otoczenia w wieku 20 lat byłaby ryzykowna, temat w zasadzie rozwiązał się już po finale Metalkas 2. Ekstraligi. Powrót w rodzinne strony zawsze jest kuszący, brak promocji bydgoszczan jednak przesadził sprawę i GKM szybko dopełnił formalności. Ogłoszenie kontraktu jest kwestią dni lub godzin .

Utytułowany klub szuka nowych gwiazd. Były mistrz świata poznał decyzję



Zawodnik w Grudziądzu ma wszystko, co tylko potrzebuje do rozwoju. Dobry kontrakt, pewne miejsce w składzie, trenera, z którym współpracuje od lat. Robert Kościecha w zakończonym sezonie udowodnił, że potrafi również znakomicie zarządzać pierwszym zespołem. W debiutanckim sezonie zaangażowany szkoleniowego został wybrany Trenerem Sezonu w PGE Ekstralidze. Niewątpliwie jest to wielki sukces.