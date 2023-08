Porażka będzie dla nich wybawieniem. Zaoszczędzą wielkie pieniądze

Ebut.pl Stal Gorzów przed kontuzją Andersa Thomsena była poważnym kandydatem do medalu. Bez połamanego Duńczyka drużyna przegrała pierwszy mecz play-off z Tauron Włókniarzem Częstochowa (41:49). Stal jeszcze ma cień szansy na awans jako lucky loser. Pytanie co dalej? Stal w tym składzie nie pokona żadnej z potęg i zajmie najwyżej czwarte miejsce tracąc przy wiele setek tysięcy na wypłatę premii za punkty. Czy to się klubowi opłaca?