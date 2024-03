Popis mistrza świata Zmarzlika. Jego rywal miał wielkie oczy

Arged Malesa - Motor. Pokaz siły Zmarzlika

Wynik spotkania nie mógł dziwić, bo raz, że ostrowianie nie jechali w najmocniejszym składzie, a dwa, że trudno równać drużynę I-ligową do mistrzów Polski. To był też pierwszy sprawdzian Bartosza Zmarzlika po zimowej przerwie. Mistrz świata wypadł doskonale. Wyjechał na tor dwukrotnie i zdobył dwie trójki. W pierwszym starcie postraszył go Gleb Czugunow, ale Polak nie miał większych problemów z jego pokonaniem.