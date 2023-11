Popełnili błąd. Wszystko spadnie na barki jednego człowieka

Stal przez brak zmian omal nie spadła

Brak zmiany może się poważnie odbić na wyniku. Kiedy Stal Gorzów po mistrzowskim sezonie 2014 zostawiła cały skład, to w następnym omal nie spadła z ligi. I to pomimo tego, że w tamtej Stali brakowało zawodników, którzy zawiedliby w równie wielkim stopniu, jak w tym roku Paweł Przedpełski czy Wiktor Lampart. Na ich formę w narzekano w trakcie rozgrywek najbardziej. Wydawało się, że choć jeden z nich straci pracę w myśl zasady, że najsłabsze ogniwo trzeba wymienić. Nic takiego jednak się nie stało.

Dudek i juniorzy też mają kłopoty

Pozostają przy minusach, to problemy Apatora nie ograniczają się do tego, że mają dwóch niepewnych zawodników (Przedpełski, Lampart). Wciąż bowiem nie wiadomo, jak poradzi sobie z kłopotami Patryk Dudek, który w tym roku wpadł w sprzętowe turbulencje i do końca z nich nie wyszedł. Osobny rozdział to juniorzy. Tak się jakoś dziwnie składa, że w ostatnich latach Apator nie potrafi oszlifować żadnego diamentu. Młodzi, zdolni przepadają w Toruniu bez wieści.