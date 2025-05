Ponad 5 milionów straty polskiego klubu. Wiemy, co dalej z jego działalnością

Żużel. Zamknęli sezon ze stratą blisko 5,5 miliona. Miasto hojnie ich wsparło

Kluby żużlowe rok rachunkowy ustalają na okres od 1 listopada do 31 października, odmiennie do tradycyjnych spółek kapitałowych działających na rynku. Wiąże się to z procesami licencyjnymi. Miasto Grudziądz jako właściciel klubu wspiera GKM co sezon taką kwotą, którą przewiduje się jako stratę, by klub wyszedł na zero. Ostatnia transza z rekordowego, zeszłorocznego dokapitalizowania została przekazana w grudniu, po zakończeniu roku rachunkowego. Nie ujęto jej zatem w dokumentach spółki za ostatni rok.