Polsko-duńska wojna na otwarcie mistrzostw Europy

Niestety nie wszystkim naszym żużlowcom wiodło się tak dobrze. Do fazy finałowej nie awansował ulubieniec miejscowej publiczności, czyli Kacper Woryna. Siebie ze zmagań ligowych nie przypominał również Dominik Kubera, który do Rybnika został awaryjnie sprowadzony jako zastępstwo za przebywającego w szpitalu Daniela Bewleya.

Faworyci też nie zaliczyli wymarzonego startu. O ile od początku rządził i dzielił Mikkel Michelsen, o tyle na przykład Leon Madsen do końca musiał walczyć o to, by w ogóle dostać się do gonitwy barażowej.