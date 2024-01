Polskim skoczkom miało to poważnie zaszkodzić. Z nimi będzie inaczej

Polscy skoczkowie przed startem sezonu polecieli na Maltę. Po pierwszych słabych występach w tegorocznym Pucharze Świata pojawiły się głosy, że to im zaszkodziło. Niewielu zwróciło uwagę na to, że ta teoria nie trzyma się kupy, bo Dawid Kubacki nie był na Malcie, a też skakał słabo. W każdym razie żużlowcy absolutnie nie przejmują się tym, co o Malcie myślą eksperci i kibice sportów zimowych. Nasza kadra 29 stycznia wylatuje na Maltę na tygodniowe zgrupowanie.