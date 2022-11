Polskie sankcje uderzyły w Rosjan. To dla nich koniec?

Poza wymienioną czwórką na różnych poziomach rozgrywek w Polsce czy Szwecji liczy się także kilku innych zawodników z Rosji. Wiktor Kułakow, Denis Gizatullin, Jewgienij Sajdullin, Ilja Czałow, Roman Lachbaum czy Mark Karion - to tylko te pierwsze z brzegu nazwiska. Oni także od początku 2022 są zawieszeni i mogą startować jedynie w ojczyźnie. Nie widać żadnych szans na ich powrót choćby do polskiej ligi. I wygląda na to, że ta sytuacja się nie zmieni.