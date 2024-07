Nawet 10 milionów złotych w puli systemu PRO Junior

Stawka za punkt może być obłędna

Stal już zarobiłaby 620 tysięcy na Paluchu

W sumie to każdy polski klub stawiający mocno na szkolenie miałby powody do zadowolenia. Z naszych informacji wynika, że taki ZOOleszcz GKM Grudziądz wydaje około 1,8 miliona na szkolenie, dodatkowy milion na utrzymanie dwóch juniorów jeżdżących na kontraktach amatorskich w Ekstralidze i kolejny milion na Ekstraligę U24, która też jest częścią systemu szkolenia. Gdyby taki GKM dostał na koniec sezonu milion złotych rekompensaty, to byłaby to duża zachęta.