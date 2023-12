Polskie kluby w opałach. Nie wyrobili limitu, nie dostali licencji

Decyzją zespołu licencyjnego aż pięciu klubów dostało odmowę. Trzy z nich mają szkoleniowe braki, więc muszą uiścić opłaty. Jeśli to zrobią, to licencję otrzymają.

Największy rachunek ma do zapłacenia Arged Malesa

W Fogo Unii Leszno słyszymy, że w związku z tym, że jej juniorzy nie wyrobili limitu biegów, klub musi zapłacić do związkowej kasy 160 tysięcy złotych. Z kolei ebut.pl Stal Gorzów będzie musiała uiścić opłatę w wysokości 240 tysięcy. Najwięcej, bo aż 340 tysięcy ma do zapłacenia Arged Malesa Ostrów. Ten klub, podobnie jak Unia, mocno szkoli i musi wypożyczać swoich juniorów innym.

W klubach jest oburzenie w związku z odmową wydania licencji za szkoleniowe braki. Działacze już mówią, że na najbliższym spotkaniu prezesów będą wnosili o to, żeby w regulaminie szkoleniowym nanieść istotne poprawki, względnie całkowicie go zlikwidować. Inna sprawa, że kluby same sobie winne, bo zgodziły się na konkretny plan szkolenia i opłaty do kasy PZM w razie uchybień.