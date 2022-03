Polskie kluby idą za ciosem. Kolejny Rosjanin wyrzucony!

Michał Konarski Żużel

Unia Leszno zdecydowała się rozwiązać kontrakt z Pawłem Nagibinem. To oczywiście decyzja podyktowana aktualną sytuacją polityczną. Co prawda Nagibin nie był przewidziany do startów w PGE Ekstralidze, ale taki ruch należy pochwalić. Wkrótce możemy spodziewać się podobnych decyzji także w innych ośrodkach.

Zdjęcie Emil Sajfutdinow i Szymon Woźniak / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan