Polskie gwiazdy kluczą w sprawie dyskwalifikacji Rosjan

Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas zorganizowanej przez FIM konferencji nie mogli uciec od tematu zawieszenia Rosjan. Radykalna decyzja działaczy ma bezpośredni wpływ na ich najbliższe losy. Wykluczając Artioma Łagutę władze polskiego i światowego żużla wyeliminowały klubowego kolegę pierwszego oraz głównego rywala drugiego z reprezentantów Polski.

Zdaniem wielu ekspertów największym beneficjentem dyskwalifikacji Rosjan będzie właśnie Bartosz Zmarzlik. Nie dość, że otworzyła się przed nim autostrada do trzeciego tytułu indywidualnego mistrza świata, to jeszcze jego klub - Moje Bermudy Stal Gorzów jako jedyny z faworytów do mistrzostwa kraju nie posiadał w swej kadrze ani jednego reprezentanta Sbornej. 27-latek ma teraz ogromne szanse na zdobycie podwójnej korony.

Zmarzlik i Janowski nie chcą rozmów o Rosji

Jednak obaj Polacy unikali jednoznacznej odpowiedzi na pytania o swoją opinię na ten temat. Odpowiadali tak bardzco na około, jakby w żużlowym wyścigu jechali pod samym płotem albo wręcz w okolicach pierwszego rzędu trybun.

- Jest to bardzo trudne pytanie, po którym odpowiedź na pewno spowoduje, że ktoś będzie urażony. Są pewne władze, które decydują i to jakie jest nasze zdanie, nie do końca ma jakiekolwiek znaczenie. Odpowiadając na te pytanie wiem, że jedyne do czego może to prowadzić, to narażenie się którejś ze stron - starał się wyjaśnić Janowski. - Maciej odpowiedział idealnie, użyję tych samych słów. Czego nie powiemy w tej chwili i tak może to być uznane za niestosowne - dodał jeszcze Zmarzlik.

Wciąż nie wiadomo ile czasu potrwa zawieszenie rosyjskich żużlowców. Mówi się, że zdjęte zostanie dopiero po wycofaniu putinowskich wojsk z terenów należących do Ukrainy. Dokładnej daty nie potrafi określić nikt. Sam Łaguta nie ustaje w poszukiwaniach bocznej furtki mogącej pozwolić mu wrócić do żużla. W poniedziałek świat obiegła informacja, że Betard Sparta Wrocław zgłosiła go do egzaminu na polską licencję, ale PZM odmówił dopuszczenia mistrza świata do sprawdzianu.