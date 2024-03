Na nadchodzący sezon Karczmarz pozostał w Stali Rzeszów, ale nieoficjalnie mówi się, że jest przewidziany do startów w Krajowej Lidze Żużlowej. Tam wystąpi Speedway Kraków, zespół będący czymś w rodzaju drużyny rezerw Stali. Dla Karczmarza to szansa na naprawdę niezłe zdobycze punktowe. Rywale w jego zasięgu, a ekipa też nie aż taka mocna, więc część punktów można zdobywać na swoich kolegach, choć brzmi to kuriozalnie. Na ten moment niemniej część osób twierdzi, że Karczmarz wcale nie musi pojawić się w Speedway Kraków.

Mówią, że kończy karierę. Ile w tym prawdy?

Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że zawodnik sprzedał swoje motocykle, co miało być równoznaczne z zakończeniem startów na żużlu. Potem okazało się, że sprzedał tylko to, czego nie potrzebował. Teraz jednak już niczego pewni być nie możemy. Rafał jakiś czas temu chyba stracił nieco werwę do tego sportu, co było po nim widać. Może jakiś problem z motywacją czy też właściwym podejściem do sportu. Gdy się do czegoś zmusza, trudno o sukcesy. Żadnych oficjalnych informacji o Karczmarzu nie ma, więc na ten moment w klubie traktują go jako czynnego zawodnika.