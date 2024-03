Polski trener odziera rywali Zmarzlika ze złudzeń. „Tylko wtedy mogą się zbliżyć”

Madsen i Bewley nie dali rady

- Miał być Madsen, ale nie wyszło. Rok temu media pisały, że Bewley zagrozi Zmarzlikowi, ale i tu jest problem. Niektórzy mówią, że jak złapie formę, to wszystko może się zdarzyć. Tu jednak bardziej chodzi o sprzęt. Jak ktoś dorwie dobry silnik, co go wiezie, to katuje go do końca i robi wynik. I wtedy jest w stanie zbliżyć się do Zmarzlika. Przewaga Bartka polega jednak na tym, że on od sprzętu nie jest aż tak bardzo uzależniony. Nawet na gorszym potrafi pojechać - komentuje Stanisław Chomski, szkoleniowiec ebut.pl Stali Gorzów.