Polski trener odpiera zarzuty. W Warszawie odbędzie się ważne spotkanie

- Nie mam żadnych pretensji - odpiera zarzuty Robert Kościecha. Trener BayerSystem GKM-u Grudziądz został zaproszony na wyjątkowe spotkanie w Warszawie. Chodzi o wyjaśnienie wszelkich nieścisłości na temat pracy komisarzy toru. To właśnie Kościecha ma być w gronie tych, którzy mają największe uwagi.

Antybohater skandalu w Gorzowie zaproszony do Warszawy

Szkoleniowiec zasłynął choćby podczas obustronnego walkowera w Gorzowie. Wówczas GKM od początku odmówił wyjazdu na tor, nie biorąc udziału nawet w próbie toru. Wprost stwierdził, że tor jest niebezpieczny i nie będzie nikogo zmuszać do jazdy. Teraz będzie okazja wyjaśnić sobie wszystko twarzą w twarz. - Była jakaś rozmowa, ale nie wiem, czy się tam pojawię - ujawnia.

"Generalnie rozumiem komisarzy, mają wytyczne"

Funkcja ta została wprowadzona w 2013 roku. Chodziło o wyeliminowanie preparowania nawierzchni przez gospodarzy, lecz wielu doświadczonych szkoleniowców dostrzegło, że idzie to w złym kierunku. Tory są ubijane na beton, żeby spotkanie zostało po prostu odjechane. Miejscowi często tracą przez to atut toru.

- Każdy ma swoją pracę do wykonania. To normalne, że każdy trener chciałby robić tor pod swoich zawodników. Każdy szuka atutu i to nic zaskakującego. Generalnie rozumiem komisarzy, bo mają wytyczne, a potem są z tego rozliczani - kończy.