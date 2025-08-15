Polski trener czuje dumę ze swoich wychowanków. "Każdy klub nam zazdrości"

Niesamowite zawody miały miejsce w czwartkowy wieczór w Bydgoszczy. Ściganie było przednie, choć decyzje sędziowskie były poddane dyskusji i pojawiły się wątpliwości. Mimo to, wychowankowie Polonii zdominowali całkowicie zawody, pokazując kapitalny poziom szkolenia w klubie.

Trener Polonii ma nadzieję, że Wiktor Przyjemski zdobędzie seniorskie mistrzostwo Polski

To, czego wczoraj dokonał Wiktor Przyjemski było niesamowite. Nawet dominacja to zbyt małe słowo, jeślibyśmy chcieli opisać dokonanie polskiego juniora. To był jego pierwszy tytuł w MIMP. Nie przegrał żadnego biegu, wygrywał z gigantyczną przewagą, pokazując jak jest ogromna różnica pomiędzy nim, a resztą polskich juniorów.

- Wiktor wygrał jeszcze jako lubelski, ale w przyszłości jako bydgoski będzie. Wygrał kolejny tytuł do kolekcji, bo jeszcze nie został Młodzieżowym Indywidualny Mistrzem Polski. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie też mistrzostwo Polski seniorów - mówił tuż po zawodach trener żużlowej młodzieży Polonii Bydgoszcz.

Niesamowity Pawełczak. Jacek Woźniak mówi wprost, każdy klub im zazdrości

Oprócz Przyjemskiego niesamowitego wyczynu dokonał Maksymilian Pawełczak. Zawodnik ma 15 lat, a już został młodzieżowym wicemistrzem kraju. Takiego talentu w polskim żużlu nie było od czasów Bartosza Zmarzlika. Wychowanek Abramczyk Polonii na motocyklu jest w stanie zrobić dosłownie wszystko. Ma zupełnie inną sylwetkę od rówieśników, potrafi kapitalnie mijać, a starty również ma solidne.

- Niespełna 16-letni Maks Pawełczak na torze pokazał niezwykle dojrzałą jazdę. Wygrywał z bardzo doświadczonymi i dobrymi zawodnikami, także jestem bardzo zadowolony, serce się raduje, że są efekty pracy z tymi chłopakami, odkąd pojawiły się w szkółce. Najbardziej cieszy mnie to, że Polonia w przyszłym sezonie będzie miała takich juniorów w lidze. Każdy klub nam zazdrości juniorów. Ciężko pracowaliśmy wiele lat na ten sukces - oznajmił Woźniak.

