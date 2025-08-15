Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski trener czuje dumę ze swoich wychowanków. "Każdy klub nam zazdrości"

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz ma powody do świętowania. Wychowankowie klubu zdominowali zawody o tytuł młodzieżowego mistrza kraju, zdobywając złoty i srebrny medal. Niezwykle wzruszony sukcesem wychowanków był trener Jacek Woźniak, który uczył rzemiosła żużlowego Wiktora Przyjemskiego oraz Maksymiliana Pawełczaka - Serce się raduje, że są efekty pracy z tymi chłopakami - mówi trener żużlowej młodzieży w Polonii na łamach "Gazety Pomorskiej".

Jacek Woźniak, ojciec sukcesu wychowanków Abramczyk Polonii - Wiktora Przyjemskiego i Maksymiliana Pawełczaka
Jacek Woźniak, ojciec sukcesu wychowanków Abramczyk Polonii - Wiktora Przyjemskiego i Maksymiliana PawełczakaTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Niesamowite zawody miały miejsce w czwartkowy wieczór w Bydgoszczy. Ściganie było przednie, choć decyzje sędziowskie były poddane dyskusji i pojawiły się wątpliwości. Mimo to, wychowankowie Polonii zdominowali całkowicie zawody, pokazując kapitalny poziom szkolenia w klubie.

Zobacz również:

Czy Paweł Piskorz sensacyjnie zastąpi Piotra Protasiewicza?
PGE Ekstraliga

Falubaz może pożegnać się z trenerem. Władze miasta są rozczarowane wynikiem

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

Trener Polonii ma nadzieję, że Wiktor Przyjemski zdobędzie seniorskie mistrzostwo Polski

To, czego wczoraj dokonał Wiktor Przyjemski było niesamowite. Nawet dominacja to zbyt małe słowo, jeślibyśmy chcieli opisać dokonanie polskiego juniora. To był jego pierwszy tytuł w MIMP. Nie przegrał żadnego biegu, wygrywał z gigantyczną przewagą, pokazując jak jest ogromna różnica pomiędzy nim, a resztą polskich juniorów.

- Wiktor wygrał jeszcze jako lubelski, ale w przyszłości jako bydgoski będzie. Wygrał kolejny tytuł do kolekcji, bo jeszcze nie został Młodzieżowym Indywidualny Mistrzem Polski. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie też mistrzostwo Polski seniorów - mówił tuż po zawodach trener żużlowej młodzieży Polonii Bydgoszcz.

Polsat SportPolsat Sport

Niesamowity Pawełczak. Jacek Woźniak mówi wprost, każdy klub im zazdrości

Oprócz Przyjemskiego niesamowitego wyczynu dokonał Maksymilian Pawełczak. Zawodnik ma 15 lat, a już został młodzieżowym wicemistrzem kraju. Takiego talentu w polskim żużlu nie było od czasów Bartosza Zmarzlika. Wychowanek Abramczyk Polonii na motocyklu jest w stanie zrobić dosłownie wszystko. Ma zupełnie inną sylwetkę od rówieśników, potrafi kapitalnie mijać, a starty również ma solidne.

- Niespełna 16-letni Maks Pawełczak na torze pokazał niezwykle dojrzałą jazdę. Wygrywał z bardzo doświadczonymi i dobrymi zawodnikami, także jestem bardzo zadowolony, serce się raduje, że są efekty pracy z tymi chłopakami, odkąd pojawiły się w szkółce. Najbardziej cieszy mnie to, że Polonia w przyszłym sezonie będzie miała takich juniorów w lidze. Każdy klub nam zazdrości juniorów. Ciężko pracowaliśmy wiele lat na ten sukces - oznajmił Woźniak.

Trener Jacek Woźniak z Wiktorem Przyjemskim.
Trener Jacek Woźniak z Wiktorem Przyjemskim.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Emil Maroszek, Maksymilian Pawełczak, trener Jacek Woźniak i Kacper Mania.
Emil Maroszek, Maksymilian Pawełczak, trener Jacek Woźniak i Kacper Mania.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik sportowy w stroju motocrossowym z hełmem i goglami, w tle osoba w kapeluszu oraz tablica z logotypami sponsorów i reklamą.
Maksymilian PawełczakTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja