Polski transfer w Formule 1. Z Mercedesa do Alfa Romeo

Dariusz Ostafiński Żużel

Sławomir Madaj, polski inżynier pracujący w Formule 1 zmienia team. Ma się przenieść z Mercedesa do Alfa Romeo. Madaj to bardzo ciekawa postać. Od kilku lat działa też na rynku żużlowym. Do spółki z tunerem Ashleyem Hollowayem zrobił niedawno silnik z pneumatycznymi sprężynami zaworowymi.

Zdjęcie Bolid Alfa Romeo / ZUMA / Newspix