Polski talent trafił do szpitala. Poważne zarzuty w stronę organizatorów

Fatalnie rozpoczął się 3. finał SGP2 w Toruniu. W trzeciej gonitwie na torze wylądowali Jakub Krawczyk i Bartosz Bańbor. Zawodnik klubu z Wrocławia został przeniesiony na noszach do karetki. 20-latek trafił do szpitala.

Wściekł się na antenie, skrytykował organizatorów

- Jestem zły na przygotowanie toru. To jest wypaczanie rywalizacji - grzmiał na antenie. Menadżer Artioma Łaguty (mistrza świata z 2021 roku) tłumaczył, że każdy z zawodników chce się dostać do tej jednej ścieżki, a woda powoduje utratę kontroli nad motocyklem. Podkreślmy, że to cykl młodzieżowy, w którym biorą żużlowcy do lat 21, czyli niedoświadczeni młokosi.