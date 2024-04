Polski talent rozmienia się na drobne. Co dalej z jego karierą?

O tym, jak kariera żużlowca potrafi być przewrotna doskonale przekonuje się Mateusz Świdnicki. We wrześniu 2022 roku świętował swój życiowy sukces, kiedy to pogodził inne żużlowe perełki i zdobył Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostw Polski. Od tamtego momentu wszystko w jego sportowym życiu poszło w złą stronę. Zmiana klubu i przejście w wiek seniora zatrzymała rozwój zawodnika.

Co się dzieje z Mateuszem Świdnickim?

To jest pytanie, które zadaje sobie wiele osób ze środowiska żużlowego. Zacznijmy jednak po kolei. W sezonie 2023 Świdnicki był zawodnikiem Cellfast Wilków Krosno, gdzie zajął pozycję zawodnika do lat 24. Zderzenie z PGE Ekstraligą już w roli seniora było jednak dla niego bardzo bolesne. Żużlowiec narzekał m.in. na problemy z silnikami i dopasowanie sprzętu, co było też pokłosiem zmian w jego teamie. Wszystko to miało wpłynąć na wyniki, których po prostu nie było.