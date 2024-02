Polski talent przerywa milczenie. Niektórzy już zaczęli się martwić, a tu takie wieści

Jeśli ktoś myślał, że absencja Wiktora Przyjemskiego na zgrupowaniu kadry na Malcie miała drugie dno, to teraz te złe myśli może puścić w niepamięć. 18-latek leci z Platinum Motorem Lublin na zgrupowanie . Jeszcze nie wiadomo gdzie, bo klub nie podał tej informacji, ale można się spodziewać ciekawej lokalizacji. Rok temu było hiszpańskie Calpe.

Menadżer Przyjemskiego przekazał nowe informacje

Od Marka Ziębickiego, menadżera Przyjemskiego słyszymy, że z jego zdrowiem wszystko już w porządku. Grypa, przez którą musiał zrezygnować z wyjazdu na obóz kadry, została już wyleczona. Zawodnik dodatkowo wykorzystał L4 do tego, by zaleczyć stare urazy. Spędził trochę czasu pod okiem rehabilitanta, brał niezbędne zabiegi, ale teraz może się już skupić na ostatnich przygotowaniach do ważnego sezonu. Chodzi nie tylko o zajęcia z trenerem kadry w kick-boxingu, ale i też odbywające się równolegle spotkania z psychologiem.