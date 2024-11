Polski talent pod ostrzałem. Drwi z postawy, chodzi tylko o jedno

Miał 4 lata na rozwój w PGE Ekstralidze. Czy rzeczywiście spełnił oczekiwania? Chyba nie do końca. Uważam, że na tle Przyjemskiego wypada dość blado. Dla mnie było niepojęte, że jak Unia jeszcze nie spadła, to już publicznie rozważał odejście. Zamiast kierować się tym, co zrobić, żeby klub nie spadł, to myślał o tym, co będzie dla niego korzystniejsze po spadku

~ tłumaczy nam Rufin Sokołowski.