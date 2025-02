Polski talent odrzuca kolejne oferty. Już zdecydował, chce wygryźć Niemca ze składu

Mikołaj Czapla zasypany ofertami. Najlepszy junior Krajowej Ligi Żużlowej nie chce się jednak ruszyć z Hunters PSŻ Poznań, gdzie podpisał kontrakt bez gwarancji startowych i stawki za punkt. Czapla już jednak powiedział działaczom, że on mimo to zostanie i powalczy o skład w marcowych sparingach. Polak rzuca rękawicę Norickowi Bloedernowi. Niemiecki talent będzie musiał podjąć radykalne decyzje jeśli on z kolei nie chce stracić pracy.