Polski talent nie owija w bawełnę. To może być jego koniec

Falubaz nie był jedyną opcją. "Odezwał się jeszcze jeden zespół z Ekstraligi"

- Generalnie to wynikło to dla mnie dosyć nieoczekiwanie, że dostałem zielone światło z Krosna. Do końca poprzedniego sezonu byłem pewien, że tam pozostanę. Po wielu rozmowach była jednak zgoda, a sam klub wysłał oferty do innych zespołów. Odezwał się Falubaz oraz jeszcze jeden zespół z PGE Ekstraligi. Spoglądając na dalszy rozwój uznałem, że ekipa z Zielonej Góry była dla mnie najlepszą opcją - mówi dla portalu wzielonej.pl.