Polski talent ma już dość. Zmarzlik przecierał oczy ze zdziwienia

Gdyby dwa lata temu ktoś powiedział, że Mateusz Świdnicki w ciągu 24 miesięcy sportowo tak bardzo pójdzie w dół, mało kto by w to uwierzył. Świdnicki jeszcze w sezonie 2022 był indywidualnym mistrzem Polski juniorów, pokonywał Bartosza Zmarzlika na jego torze i naprawdę kapitalnie rokował. Był dla wielu materiałem na gwiazdę światowego żużla, bo jego wyniki na to wskazywały. Minęły dwa lata i wydarzyło się coś zadziwiającego.

Świdnicki sprzedaje sprzęt. To koniec?

Wczoraj na forach z żużlowym sprzętem pojawiły się motocykle Mateusza Świdnickiego. Wygląda zatem na to, że zawodnik ma już dość porażek i po prostu dał sobie spokój ze sportem. Być może widzi się w żużlu, tylko że w innej roli, na przykład mechanika. Wciąż jednak to trudne do wyobrażenia, jeśli pomyślimy jakie były oczekiwania dwa lata temu. I to nie tylko oczekiwania kibiców, ale i samego Świdnickiego.