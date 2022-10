Polski talent będzie musiał wyjechać za granicę

- To jest zawodnik, ale to jest także 17-letni młodzieniec czy nawet dziecko. On odjechał jeden pełny sezon. Pewnie nikt przed startem ligi nie przewidział, że ten chłopak wykręci średnią na poziomie TOP10 eWinner 1. Ligi, a on to zrobił. A jak zaczął dobrze jeździć, jak już wszystkich do tego przyzwyczaił, to zaczyna się krytykowanie za mecz na poziomie sześciu, siedmiu punktów. Tak jednak nie można. To zawodowiec, należy od niego wymagać, ale na spokojnie - mówi jego trener, Jacek Woźniak portalowi polskizuzel.pl